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АНАЛІТИКА

Пентагон попередив Конгрес про нестачу грошей для заміни наданої Україні зброї – АР

 

Пентагон попередив Конгрес США про те, що у нього закінчуються кошти для заміни озброєнь, відправлених в Україну, і він уже був змушений уповільнити поповнення запасів деяких військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі, надісланому лідерам Конгресу, він є у розпорядженні агентства АР.

Фінансовий контролер Пентагону Майкл Маккорд повідомив лідерам Палати представників та Сенату, що з виділених Конгресом 25,9 млрд доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 млрд доларів.

Крім того, у США залишилося близько 5,4 млрд доларів на постачання зброї та техніки зі своїх запасів. США вже вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання. Це дозволило звільнити близько 6,2 млрд доларів.

Маккорд заявив, що США повністю вичерпали довгострокове фінансування Києва в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка надає гроші для укладення контрактів на майбутні поставки озброєнь.

"Ми вже були змушені сповільнити поповнення наших власних збройних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування... Неможливість своєчасного поповнення наших збройних сил може зашкодити боєготовності нашої армії", - йдеться в листі Маккорда.

Він додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені затримати або скоротити постачання для ППО, боєприпасів, безпілотників і обладнання для руйнування і прориву кордонів, які є "критично важливими і невідкладними зараз, коли Росія готується до зимового наступу".

Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні - щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.

Державний департамент США розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.
Ключові теги: США
 

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