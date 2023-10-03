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Держдеп США розкритикував Конгрес за несхвалення підтримки України
08:28 03.10.2023 |
Державний департамент США розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.
Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда".
"Я хотів би розділити розчарування президента, що, незважаючи на давню і сильну двопартійну підтримку України, яка бореться проти російського вторгнення, резолюція, яка була прийнята Конгресом в суботу, не включає вкрай необхідну підтримку", - сказав Міллер.
Він додав, що "хоча ми маємо можливість продовжувати підтримувати здатність України захищати себе в найближчій перспективі, ми вже вичерпали більшу частину існуючого фінансування допомоги у сфері безпеки".
Міллер наголосив на попередній двопартійній підтримці допомоги Україні в Конгресі.
"Якщо ми дозволимо авторитарним режимам, таким як президента Путіна, робити все, що вони хочуть, з іншими суверенними країнами, тоді весь статут ООН буде зруйнований, а ми не хочемо жити у світі, де такого роду агресія може статися будь-де і будь-коли", - сказав Міллер.
"Це було б набагато дорожче для американського народу і набагато небезпечніше для американського народу", - додав він.
Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні - щоб збільшити шанси на його ухвалення.
Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.
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