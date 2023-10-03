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У Варшаві визнали, що Україна запрошувала Польщу на оборонний форум, і перепросили
23:49 02.10.2023 |
Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін офіційно перепросив за попередню неправдиву заяву про те, що Україна буцімто не запрошувала польські компанії на Форум оборонних індустрій у Києві.
Свій коментар Сасін опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Польський міністр зазначив, що під час інтерв'ю Radio ZET, говорячи про відсутність запрошення з України на оборонний форум, "не мав точної інформації".
"Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa (найбільша оборонна компанія Польщі. - Ред.) я отримав інформацію, що PGZ отримала запрошення... З огляду на вищевикладене, я виправляю свою заяву. Прошу вибачення за непорозуміння", - додав Сасін.
Концерн PGZ також прокоментував ситуацію, підкресливши "постійне й тісне двостороннє співробітництво" з Україною та згадавши зокрема домовленість про обслуговування танків Leopard 2A4, які західні країни передали Збройним Силам України.
У коментарі "Укрінформу" речниця PGZ Беата Перковська підтвердила, що концерн отримував від України лист із запрошенням на Форум оборонних технологій, але через "інші обставини" не зміг узяти в ньому участь - що, однак, відбулося "за узгодженням із українською стороною".
Посол України Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ раніше заявив, що Польща однією з перших отримала запрошення на подію.
Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві минулої п'ятниці. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.
Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому.
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