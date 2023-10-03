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АНАЛІТИКА

У Варшаві визнали, що Україна запрошувала Польщу на оборонний форум, і перепросили

 

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін офіційно перепросив за попередню неправдиву заяву про те, що Україна буцімто не запрошувала польські компанії на Форум оборонних індустрій у Києві.

Свій коментар Сасін опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр зазначив, що під час інтерв'ю Radio ZET, говорячи про відсутність запрошення з України на оборонний форум, "не мав точної інформації".

"Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa (найбільша оборонна компанія Польщі. - Ред.) я отримав інформацію, що PGZ отримала запрошення... З огляду на вищевикладене, я виправляю свою заяву. Прошу вибачення за непорозуміння", - додав Сасін.

Концерн PGZ також прокоментував ситуацію, підкресливши "постійне й тісне двостороннє співробітництво" з Україною та згадавши зокрема домовленість про обслуговування танків Leopard 2A4, які західні країни передали Збройним Силам України.

У коментарі "Укрінформу" речниця PGZ Беата Перковська підтвердила, що концерн отримував від України лист із запрошенням на Форум оборонних технологій, але через "інші обставини" не зміг узяти в ньому участь - що, однак, відбулося "за узгодженням із українською стороною".

Посол України Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ раніше заявив, що Польща однією з перших отримала запрошення на подію.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві минулої п'ятниці. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому.
Ключові теги: Польща
 

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