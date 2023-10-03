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АНАЛІТИКА

Україна та ЄС проведуть засідання Ради асоціації у грудні 2023 року

 

Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні цього року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем.

"Обговорили інтеграцію в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Вступ до Європейського Союзу - наша пріоритетна мета, і ми спільно, злагоджено та наполегливо працюємо, аби якнайшвидше втілити її в життя", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр України подякував Боррелю за організацію "історичної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві". "Це вкотре демонструє непохитну єдність і солідарність Євросоюзу з Україною", - зазначив Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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