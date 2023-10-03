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АНАЛІТИКА

Боррель сподівається до кінця року узгодити виділення Україні військової допомоги в розмірі 5 млрд євро на 2024 рік

Боррель сподівається до кінця року узгодити виділення Україні військової допомоги в розмірі 5 млрд євро на 2024 рік

 

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у межах Європейського фонду миру в розмірі до 5 мільярдів євро на наступний рік.

"Почну з військового боку. Я пропоную новий двосторонній багаторічний пакет у межах Європейського фонду миру в розмірі до 5 мільярдів євро. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно домовитися про перегляд багаторічної фінансової програми", - сказав Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу в Києві.

Він також наголосив, що ЄС продовжує здійснювати підготовку українських солдатів.

"Сьогодні мета полягає в тому, щоб навчити 40 000 осіб у найближчі місяці, і це передбачає спеціалізовану підготовку, зокрема пілотів", - зазначив Боррель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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