Україні не пропонували «другосортного» членства в ЄС - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що з ЄС тривають дискусії щодо "другосортного членства" України.

"Нам жодних пропозицій не робили. Але можу зафіксувати, що Україна - першосортна держава, і нічого, крім першосортного членства, нас не влаштовує", - заявив Кулеба на спільній пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу в Києві.

Зі свого боку Боррель сказав, що не знає, звідки надходить така інформація, і наголосив, що "членство - це членство, і крапка".

Раніше іноземні ЗМІ писали, що Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства України в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня сказав, що Україну не влаштує членство в ЄС "другого сорту".