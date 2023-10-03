Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила компанія Польська зброярська група (PGZ).

При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

Раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.

У липні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що в польському Глівіце на заводі Бумар-Лабенди розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.

Центр мав відкритися наприкінці травня. Після переговорів у квітні з міністром оборони Маріушем Блащаком його німецький колега Борис Пісторіус заявив, що обидві сторони вийшли на завершальну стадію імплементації.