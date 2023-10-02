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Угорщина: Поступки України щодо OTP Bank недостатньо
08:51 02.10.2023 |
У Будапешті вважають недостатнім рішення Києва призупинити статус міжнародного спонсора війни для угорського банку OTP Bank. Тому Угорщина поки не готова у відповідь розблокувати транш для України у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). Про це у суботу, 30 вересня, заявив прессекретар міністерства заордонних справ країни Мате Пацолай, пише угорське видання Index.
"Поки OTP Bank не буде виключений з (українського) списку (міжнародних спонсорів війни. - Ред.), Угорщина не братиме участь у подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні", - цитує видання Пацолая.
Про те, що Україна призупинила статус спонсора війни для OTP Bank, щоб розблокувати транш ЄС, стало відомо напередодні. Угорський OTP Bank перебуває у переліку "міжнародних спонсорів війни" Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від травня. Відомство пояснило це тим, що банк продовжує працювати в Росії та фактично визнав анексію Росією окупованих територій Донеччини та Луганщини, на яких самопроголосилися "ДНР" та "ЛНР". "Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим", - вказувалося в обґрунтуванні. У своїй роботі банк, зокрема, спирався на закон РФ від 7 жовтня 2022 року, фактично визнаючи "ЛНР" і "ДНР". OTP входить до 50 найбільших банків у РФ, а за низкою напрямків перебуває серед лідерів ринку. У Росії він обслуговує понад 2,2 мільйона клієнтів.
Одним з основних критерів внесення компаній у список міжнародних спонсорів війни є надання непрямої підтримки військовим зусиллям Росії - наприклад, через податки чи постачання важливого (але на який не поширюються санкції) товару, сприяння російській пропаганді, мобілізаційній кампанії в РФ.
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