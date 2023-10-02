Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar

 

Україна підписала кілька контрактів із військовими компанії із Франції. Один із них стосується додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Ouest France.

Повідомляється, що в рамках угод холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода стосується і запчастин на "колісні танки" AMX-10RC.

Домовленості з французькою компанією CEFA передбачають постачання 8 автомобілів-амфібій для подолання водних перешкод. А представники компанії Delair підписали контракт із Міністерством оборони України на поставки дронів (тип не уточнюється).

У той же час компанії Thales та Turgis & Gaillard домовилися про спільну розробку дронів з українською стороною. Крім того, CEFA поставить перші 8 роботів розмінування.

Що відомо про Caesar

Це 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена та вироблена французькою фірмою Nexter. Поставляється в Україну з 2022 року, загалом відомо про близько 20 одиниць на озброєнні ЗСУ.

Має ефективну дальність вогню до 42 км. Може використовувати весь асортимент 155 мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Швидкострільність - 6 снарядів за хвилину. Система керування вогнем FAST-Hit (автоматизована) із прив'язкою до GPS.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Nexter Group Ніколя Шамуссі пообіцяв, що Україна отримає більше настанов Caesar, але не уточнив кількість.

Також повідомлялося, що Данія передала Україні всі свої Caesar.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5160  0,03 0,07 38,1788  0,03 0,07
EUR 39,8836  0,05 0,12 40,8620  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на 29.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес