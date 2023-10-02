Фінансові новини
- |
- 02.10.23
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar
08:35 02.10.2023 |
Україна підписала кілька контрактів із військовими компанії із Франції. Один із них стосується додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Ouest France.
Повідомляється, що в рамках угод холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода стосується і запчастин на "колісні танки" AMX-10RC.
Домовленості з французькою компанією CEFA передбачають постачання 8 автомобілів-амфібій для подолання водних перешкод. А представники компанії Delair підписали контракт із Міністерством оборони України на поставки дронів (тип не уточнюється).
У той же час компанії Thales та Turgis & Gaillard домовилися про спільну розробку дронів з українською стороною. Крім того, CEFA поставить перші 8 роботів розмінування.
Що відомо про Caesar
Це 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена та вироблена французькою фірмою Nexter. Поставляється в Україну з 2022 року, загалом відомо про близько 20 одиниць на озброєнні ЗСУ.
Має ефективну дальність вогню до 42 км. Може використовувати весь асортимент 155 мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Швидкострільність - 6 снарядів за хвилину. Система керування вогнем FAST-Hit (автоматизована) із прив'язкою до GPS.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Nexter Group Ніколя Шамуссі пообіцяв, що Україна отримає більше настанов Caesar, але не уточнив кількість.
Також повідомлялося, що Данія передала Україні всі свої Caesar.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий міністр – нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою команду
|Нардепи пропонують скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорщина: Поступки України щодо OTP Bank недостатньо
|KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar
|Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
|До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній із 19 країн - МЗС України
|У США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Києву. Що це означає для України?
|Новий міністр – нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою команду
Бізнес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ