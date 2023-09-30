Сім країн ЄС замовили для України 155-мм боєприпаси в межах плану спільних закупівель

Одразу сім країн-членів ЄС замовили боєприпаси за схемою закупівель Європейського Союзу з метою допомогти Україні артилерійськими снарядами та водночас поповнити виснажені західні запаси. Про це в п'ятницю, 29 вересня, повідомила інформагенція Reuters, з посиланням на Європейське оборонне агентство (EDA).

Повідомляється, що замовлення розміщені згідно з контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством, та стосуються передовсім артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів. Саме цей вид артилерійських боєприпасів вважається одним із найважливіших у нинішній війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками.

"Сім країн-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA", - повідомили в агентстві у відповідь на запит Reuters. "Більше замовлень, приміром, для поповнення національних запасів, можуть бути розміщені найближчими тижнями й місяцями", - додали в відомстві.

За даними Reuters, сім країн підписали угоди з EDA на постачання снарядів для чотирьох "сучасних артилерійських платформ, розроблених та виготовлених у Європі". Йдеться, зокрема, про низку західних самохідних артилерійських установок (САУ) - цебто французьку CAESAR, польську Krab, німецьку PzH2000 та словацьку Zuzana C/2000.

Угоди стосуються як готових снарядів, так і компонентів до них, як-от запали, заряди та капсули, додали в EDA. Утім, Європейське оборонне агентство не розкриває, про які сім країн йдеться та не називає обсяг замовлень. Водночас Литва та Люксембург підтвердили у розмові з журналістами Reuters, що вони теж є у складі цієї сімки. Міністерство оборони Люксембургу уточнило, що виділило на ці цілі два мільйони євро.

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, ці країни матимуть право на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, зі спеціального фонду ЄС - Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) - хоча Люксембург заявив, що не проситиме про це.