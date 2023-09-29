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АНАЛІТИКА

Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років

 

Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю схвалила пакет фінансування у розмірі 100 мільйонів швейцарських франків (103,5 мільйона євро) для розмінування цивільних та сільськогосподарських територій в Україні та сприяння відновленню країни.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Участь у зусиллях із розмінування України братимуть Департамент оборони, цивільного захисту та спорту й Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії, кожен із яких надасть половину суми.

Кошти підуть на підтримку швейцарських організацій, що вже допомагають зі знешкодженням вибухових пристроїв в Україні, надання обладнання й навчання для українських саперів. За використанням фінансування наглядатиме посольство Швейцарії в Києві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Швейцарії за надану підтримку, назвавши її "суттєвою допомогою в очищенні української землі від російських мін".

Швейцарія вже бере участь у гуманітарному розмінуванні в Україні. На 2022 і 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, зокрема на підтримку операцій Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування та Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD).

Крім того, Департамент оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії передав українським рятувальникам машину для розмінування й фінансує тренінги з гуманітарного розмінування для українських саперів.
 

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