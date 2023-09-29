Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України

У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України

 

У Словаччині завершилася кампанія зі збору коштів на придбання машини для розмінування Božena-5 для України, що відбулася зусиллями посольства України в Словацькій Республіці, словацького об'єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України в п'ятницю, вже найближчим часом словацький виробник машин для розмінування компанії The Way Industries виготовить Božena-5 і відправить її в Україну. Прибуття машини очікується до кінця поточного року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4892  0,07 0,18 38,2072  0,06 0,16
EUR 39,8340  0,06 0,16 40,8376  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес