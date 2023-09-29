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У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України
16:12 29.09.2023 |
У Словаччині завершилася кампанія зі збору коштів на придбання машини для розмінування Božena-5 для України, що відбулася зусиллями посольства України в Словацькій Республіці, словацького об'єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina.
Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України в п'ятницю, вже найближчим часом словацький виробник машин для розмінування компанії The Way Industries виготовить Božena-5 і відправить її в Україну. Прибуття машини очікується до кінця поточного року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Словаччина
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