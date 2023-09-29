Дрон СБУ знищив РЛС «Каста» в Курській області - джерело в українській спецслужбі

"От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тра***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**н, щоб її ніколи не було", - каже на відео Арестович.