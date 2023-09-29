ДБР викрило всю верхівку та співробітників російських спецслужб, причетних до диверсій на військових складах починаючи з 2014 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігали зброю для України, а також військових складів у Сватовому Луганської області у 2015 році, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Сьогодні працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України повідомили про підозри учасникам організованої групи: колишньому начальнику Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Ігорю Сергуну (очолював відомство до 2016 року), колишньому охоронцю Путіна Олексію Дюміну, який із 2013 до 2015 року обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ, командувачу сил спеціальних операцій Збройних сил Російської Федерації генерал-майору Валерію Флюстікову, командиру "161 Центру підготовки фахівців особливого призначення" головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-майору Андрію Авер'янову", - сказала Сап'ян у п'ятницю на брифінгу в Києві.

За її словами, генерал Авер'янов наразі входить до близького кола президента РФ Володимира Путіна й часто буває на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Також, як розповіла Сап'ян, підозри отримали понад 25 безпосередніх організаторів і виконавців диверсії з числа російських спецслужб.

"Серед них є всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. Підозру повідомили і спільникам російських диверсантів - зрадникам з України. Один із них безпосередньо керував БПЛА, що скинув вибухівку на Сватове. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби", - зазначила вона.

Після завершення всіх експертиз, як повідомила радниця з комунікацій, планується повідомити про підозру ще понад 50 нинішнім військовослужбовцям ГРУ Генштабу РФ, які здійснювали диверсії на території України та ЄС, і, можливо, продовжують це робити й зараз.

"Також ми обов'язково надамо правоохоронним органам країн ЄС і партнерам інформацію про всіх встановлених військовослужбовців ГРУ РФ для перевірки, чи не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергових диверсій", - наголосила вона.

Сап'ян також повідомила, що під час спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади в Чехії у 2014 році.

"Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солсбері Мишкін і Чепіга", - уточнила вона.

За схожою схемою, за словами Сап'ян, вони здійснили диверсію 29 жовтня 2015 року й на військовому складі в м. Сватове Луганської області.

Як уточнюється в телеграм-каналі СБУ, встановлено, що "за вказівкою кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об'єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ в м. Сватове Луганської області".

Як повідомляється, для підриву арсеналу "російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" із трьома дронами "Орлан-10". 29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків "Л/ДНР" у район міста Первомайська Луганської області. Звідти агресор запустив дрони в напрямку складу ЗСУ у Сватовому. Наближаючись до об'єкта, російські безпілотники скинули на нього запальні гранати з парашутною системою. Унаслідок ворожого влучання на складах сталася детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігалися".

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій ЗС РФ до підриву складу з озброєнням у с. Врбетиці в Чехії 2014 року. "У такий спосіб кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньополітичну обстановку в Центральній Європі", - наголошується в повідомленні СБУ.

"Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій ЗС РФ періодично атакують позиції Сил оборони в прикордонних районах на півночі та сході України. Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ та Держприкордонслужби й підривати їхні військові об'єкти. Водночас нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки та машини", - ідеться в повідомленні української спецслужби.