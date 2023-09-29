У Курській області знищено електропідстанцію, до якої були підключені військові об'єкти окупантів, - джерела в СБУ

Електропідстанцію, що забезпечувала енергопостачання важливих військових об'єктів російських окупантів у Курській області РФ, було знищено ударними безпілотними літальними апаратами, розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Службі безпеки України в п'ятницю.

"Саме до неї, зокрема, було під'єднано важливі військові об'єкти ворога. На відео видно, як дрони точно відпрацювали по цілі. Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка вже стоїть у них на порозі", - розповіли в спецслужбі.

У СБУ наголосили при цьому, що операцію було проведено на тлі поширюваних російським оборонним відомством повідомлень про нібито знищення 11 українських безпілотних літальних апаратів у Курській області.

