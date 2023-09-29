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Міністри оборони Франції та України обговорили можливе спільне виробництво та закупівлі
09:28 29.09.2023 |
На зустрічі міністрів оборони Франції та України у Києві обговорювали у тому чилі потенційне спільне виробництво та оборонні закупівлі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони України.
На зустрічі французького міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню та з українським колегою Рустемом Умєровим говорили про актуальні потреби сил оборони України, двосторонні проєкти з військово-технічного співробітництва, підготовка українських військових та подальше впровадження Україною стандартів НАТО.
Себастьєн Лекорню сказав, що Франція продовжить допомагати постачанням зброї і навчанням для українських військових, зазначивши, що завдяки Франції навчання на французькій території або у Польщі пройшли понад 7 тисяч українських військових.
"Третє питання більш стратегічне і стосується нашої здатності щось спільно виробляти для потреб України. Зараз ми підходимо до такого незвичайного етапу у відносинах між нашими двома країнами, де ми разом дивимося, що ми можемо спільно виробляти чи спільно купувати", - цитують Себастьєна Лекорню.
У рамках візиту підписали меморандум про наміри щодо співпраці між ДП "Агенція оборонних закупівель"(колишній "Укроборонпром") та Генеральною дирекцією з озброєння (DGA) (Франція). Документ передбачає безстроковість співробітництва та створює нормативно-правову базу для укладання контрактів. Це також сприятиме поглибленню військово-технічної співпраці, у тому числі, у сфері розвитку спільних високотехнологічних проєктів в інтересах забезпечення оборони обох країн, зазначили у Міноборони.
Лекорню у повідомленні в соцмережах додав, що за результатами зустрічі уклали "десяток угод" між промисловцями, які стосуються артилерії, бронетехніки, дронів і техніки для розмінування. "Завдяки цим угодам Франція мобілізує свій досвід промислового виробництва на підтримку Україні", - заявив французький міністр.
Рустем Умєров зі свого боку подякував Франції за допомогу, нагадавши, що завдяки Парижу Україна отримала сучасні системи ППО SAMP/T та Crotale, артилерійські системи CAESAR, протитанкові засоби Milan, колісні танки AMX, бронетранспортери VAB та багато іншого.
Нагадаємо, Лекорню прибув в Україну 28 вересня. Перед цим стало відомо, що приїхав також міністр оборони Британії Грант Шаппс та, ймовірно, все ще перебуває у Києві.
Відомо, що найближчими днями у Києві має відбутися Форум оборонних індустрій за участі понад 160 представників оборонпрому з усього світу. Точні дати події не розкривають.
Також у четвер стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").
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