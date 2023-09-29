У Пентагоні не стали уточнювати, скільки саме танків Abrams отримає Україна

Міністерство оборони США утрималося від уточнення кількості американських танків Abrams, які планується передати Україні.

З відповідною заявою виступила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть», - сказала представниця міноборони США.

Вона зауважила, що українська сторона сама оголосить про це, коли вважатиме за потрібне.

У зв'язку з цим представниця Пентагону зазначила, що перша партія танків Abrams уже доставлена в Україну, і про це було оголошено офіційним Києвом.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський підтвердив, що частина танків Abrams уже прибула в Україну та готується посилити бригади Сил оборони.

Пізніше американські медіа поінформували, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість передати Україні ще до трьох десятків Abrams на додачу до раніше обіцяного 31 танка цього типу.