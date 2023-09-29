Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Пентагоні не стали уточнювати, скільки саме танків Abrams отримає Україна

 

Міністерство оборони США утрималося від уточнення кількості американських танків Abrams, які планується передати Україні.

З відповідною заявою виступила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть», - сказала представниця міноборони США.

Вона зауважила, що українська сторона сама оголосить про це, коли вважатиме за потрібне.

У зв'язку з цим представниця Пентагону зазначила, що перша партія танків Abrams уже доставлена в Україну, і про це було оголошено офіційним Києвом.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський підтвердив, що частина танків Abrams уже прибула в Україну та готується посилити бригади Сил оборони.

Пізніше американські медіа поінформували, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість передати Україні ще до трьох десятків Abrams на додачу до раніше обіцяного 31 танка цього типу.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5543
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4892  0,07 0,18 38,2072  0,06 0,16
EUR 39,8340  0,06 0,16 40,8376  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес