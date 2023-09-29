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Пентагон: Шатдаун у США вплине на навчання українців на F-16
23:56 28.09.2023 |
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що ймовірний шатдаун - тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США - зачепить і програму навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.
Про це Сінгх заявила на брифінгу в четвер, передає кореспондент "Європейської правди".
За словами представниці Пентагону, "шатдаун - це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства" в плані навчання українців на винищувачах.
Вона пояснила: тоді як військовий персонал у США продовжує виконувати свої обов'язки навіть в умовах шатдауну, цивільні працівники здебільшого змушені йти у неоплачувану відпустку.
"Тобто цивільний персонал, залучений до навчання українських льотчиків - зараз мається на увазі навчання англійської. У цьому розумінні вплив (шатдауну на навчання на F-16. - Ред.) цілком можливий", - додала Сінгх.
Вона додала, що в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.
Минулого тижня Міністерство оборони США заявило, що українські військові прибудуть до американської території для навчання на F-16 найближчим часом. Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія. А уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".
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