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АНАЛІТИКА

Зеленський обговорив посилення ППО України з головою Міноборони Франції

 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Однією з тем обговорень стало посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, під час зустрічі було обговорено подальші кроки для посилення оборони України, зокрема можливість спільного виробництва окремого озброєння.

Зеленський розповів про ефективність наданих Україні Францією пакетів військової допомоги, до яких, зокрема, входили зенітні ракетні комплекси SAMP/T та далекобійні ракети SCALP.

"Особливу увагу було приділено посиленню українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду", - уточнюють в ОП.

При цьому Зеленський вручив Лекорню орден "За заслуги" ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Візит глави Міноборони Франції до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, у Києві перебуває міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він приїхав для обговорення військової допомоги Україні.

Чиновник планував провести зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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