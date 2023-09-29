Залужний обговорив посилення ППО з командувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 28 вересня, провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Facebook.

"Детально ознайомив колегу з обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Також Залужний уточнив, що вони обговорили питання посилення нашої протиповітряної оборони, воно залишається пріоритетним.

"Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті

ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Речника Генштабу Павло Ковальчук повідомляв, що українські військові успішно відбили атаку російських військ у районі Рівнополя Донецької області. Своєю чергою окупанти не наступали на Куп'янсько-Лиманському напрямку.