Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 01:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Залужний обговорив посилення ППО з командувачем сил НАТО в Європі
22:57 28.09.2023 |
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 28 вересня, провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Facebook.
"Детально ознайомив колегу з обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Також Залужний уточнив, що вони обговорили питання посилення нашої протиповітряної оборони, воно залишається пріоритетним.
"Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Ситуація на фронті
ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.
Речника Генштабу Павло Ковальчук повідомляв, що українські військові успішно відбили атаку російських військ у районі Рівнополя Донецької області. Своєю чергою окупанти не наступали на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон: Шатдаун у США вплине на навчання українців на F-16
|У Rheinmetall розкрили подробиці створення спільного підприємства в Україні
|Республіканці в Конгресі США все ж вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету
|Зеленський обговорив посилення ППО України з головою Міноборони Франції
|Залужний обговорив посилення ППО з командувачем сил НАТО в Європі
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
Бізнес
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу