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АНАЛІТИКА

Залужний обговорив посилення ППО з командувачем сил НАТО в Європі

22:57 28.09.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 28 вересня, провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Facebook.

"Детально ознайомив колегу з обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Також Залужний уточнив, що вони обговорили питання посилення нашої протиповітряної оборони, воно залишається пріоритетним.

"Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті

ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Речника Генштабу Павло Ковальчук повідомляв, що українські військові успішно відбили атаку російських військ у районі Рівнополя Донецької області. Своєю чергою окупанти не наступали на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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