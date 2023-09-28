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АНАЛІТИКА

Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії: обговорили потреби ЗСУ

 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 28 вересня, зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська", - йдеться у повідомленні.

Залужний уточнив, що він особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.

"Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Візити Радакіна в Україну

У липні минулого року начальник Збройних сил Британії Тоні Радакін відвідав Київ і зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

У серпні вже цього року в Київ завітав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Візит глави Міноборони Британії в Україну

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який перебуває з візитом у Києві.

Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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