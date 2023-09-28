Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

 

Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію Європейської Комісії та продовжила ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни.

Відповідне рішення було ухвалено в четвер у Брюсселі під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. "Щоб забезпечити впевненість щодо більше ніж 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, котрі рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року", - ідеться в повідомленні Ради.

Як повідомлялося, 19 вересня Європейська Комісія анонсувала відповідну пропозицію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, яка забезпечує негайний захист і доступ до прав у ЄС, включно з правами на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5543
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5563  0,02 0,05 38,2678  0,03 0,08
EUR 39,8967  0,16 0,40 40,8733  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес