Фінансові новини
- |
- 28.09.23
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року
18:21 28.09.2023 |
Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію Європейської Комісії та продовжила ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни.
Відповідне рішення було ухвалено в четвер у Брюсселі під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. "Щоб забезпечити впевненість щодо більше ніж 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, котрі рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року", - ідеться в повідомленні Ради.
Як повідомлялося, 19 вересня Європейська Комісія анонсувала відповідну пропозицію.
ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, яка забезпечує негайний захист і доступ до прав у ЄС, включно з правами на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії: обговорили потреби ЗСУ
|Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року
|Зеленський і Столтенберг обговорили у Києві посилення ППО України перед зимою
|Шмигаль передав послу США концепт посилення стійкості демократії в Україні
|У Німеччині дозволили створити спільне з Україною оборонне підприємство
Бізнес
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу