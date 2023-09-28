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АНАЛІТИКА

Шмигаль передав послу США концепт посилення стійкості демократії в Україні

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав послу США Бріджит Брінк концепт посилення стійкості демократії в Україні.

"Цей документ розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений з керівниками антикорупційних структур в Україні. Для реалізації цього концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний план реформ для посилення стійкості демократії, який об'єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначено, що зі свого боку пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні.

"Також із пані Брінк обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомогу для енергетичного сектору України", - написав прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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