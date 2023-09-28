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Зеленський і Столтенберг обговорили у Києві посилення ППО України перед зимою
17:04 28.09.2023 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом питання посилення протиповітряної оборони України перед зимою.
Про це він сказав на пресконференції з генсеком, який прибув з візитом до Києва, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський розповів, що обговорив з генсеком ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою, потреби українських воїнів.
За словами глави держави, потрібно тиснути на агресора, щоб Росія відступала.
"Необхідне посилення повітряного щита України. Ми обговорили ситуацію у зв'язку з очікуваними атаками на енергоінфраструктуру України", - сказав президент і додав, що просив про збільшення постачання систем ППО державами-партнерами.
За його словами, генсек НАТО пообіцяв докласти зусиль, щоб такі постачання збільшувалися.
"Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити інфраструктуру і життя наших людей" - сказав він.
Нагадаємо, 20 вересня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує підсилення своєї протиповітряної оборони боєприпасами, запчастинами та технічним обслуговуванням для вже наявних систем.
Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін після засідання Контактної групи з питань оборони України наголосив на важливості засобів протиповітряної оборони для Києва, особливо з настанням зимового періоду.
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