Реєстр корупціонерів оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, став доступний на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Журналісти, активісти та всі зацікавлені українці зможуть перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції. Переглядайте реєстр НАЗК на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних", - йдеться в повідомленні.

З реєстру можна дізнатися ПІБ корупціонера, яке правопорушення вчинив та яке покарання отримав.

У Мінцифри нагадали, що від початку великої війни реєстр було закрито з питань безпеки, водночас доступ до нього забезпечує прозорість та підзвітність. Зараз за сприяння Мінцифри реєстр НАЗК знову у вільному доступі за посиланням.