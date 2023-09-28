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Новий міністр оборони Британії прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
09:17 28.09.2023 |
У Києві перебуває з офіційним візитом новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це стало відомо із заяви Офісу президента України, пише "Європейська правда".
Вранці 28 вересня в Офісі президента опублікували кадри із зустрічі Зеленського з Шаппсом, проте не уточнили, коли вона відбулася.
Зеленський розповів, що подякував Британії за потужну підтримку України під час війни, особливо далекобійні ракети, що збільшили можливості української армії.
"Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України", - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, Грант Шаппс очолив Міністерство оборони Британїі замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.
Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України, а також днями заявив про плани Британії підготувати ще 30 тисяч українських військових.
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