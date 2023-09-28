В інтересах США підтримувати Україну, - лідер республіканців в Сенаті США

Всестороння допомога Україні є в інтересах Сполучених Штатів Америки, адже ми протистоїмо російський диктатурі, що б'є і по іншим авторитарним режимам, таким як Китай чи КНДР.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що США стоїть проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану, що вже говорить про правильність підтримки України, яка бореться з одним із цих режимів. Крім цього, Макконнеллз ауважив, що частка ВВП, яка виділяється на допомогу Україні є малою для таких зусиль.

"Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, - це самі українці", - сказав Макконнелл.

Також передача Україні озброєння є вигідною для розвитку промислової бази США та створення там робочих місць.

"Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю", - зауважив сенатор.

На додачу, спротив України за підтримки союзників також сприяє миру на Далекому Сході, сказав Макконнелл.

"Деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем'єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані. Отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню", - підсумував сенатор.

Ставлення республікаців до допомоги Україні

У липні Палата представників Конгресу США проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік. Його сума становить 886 мільярдів доларів.

Тоді член палати представників Марджорі Тейлор Грін хотіла внести кілька правок, щоб заблокувати допомогу Україні. Одна з них стосувалася 300 мільйонів доларів допомоги. Зазначається, що ці правки вдалося відкинути, допомога Україні має зберегтися.

Вона пояснила це тим, що Маккарті запропонував їй місце в Комітеті конференції. Однак Грін пообіцяла й надалі протидіяти розширенню допомоги Україні.

А нещодавно CNN повідомляло, що лідери республіканців у Конгресі розглядають можливість скорочення допомоги Україні, щоб вийти з глухого кута в Палаті представників з питання схвалення оборонного бюджету США.