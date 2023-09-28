Сенат США схвалив тимчасовий бюджет з допомогою Україні. Але він може не пройти Палату

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що серед членів палати не набереться голосів, щоб підтримати тимчасовий бюджет з включеною туди допомогою для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Днями Сенат США погодив проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має профінансувати роботу американського уряду на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

Цей проект передбачав закладені до бюджету 6,1 мільярда доларів, що мали б піти на допомогу Україні. Зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда - на економічну підтримку.

Заява Маккарті

Сьогодні, 27 вересня, Маккарті заявив, що сенатська пропозиція не знайде голосів у Палаті представників, натомість там розглядатимуть запропонований республіканцями законопроєкт із додатковим фінансуванням захисту кордону.

"Я не бачу підтримки (проєкту Сенату, - ред.) у Палаті представників", - сказав спікер журналістам, водночас висловивши сподівання, що альтернативний бюджетний законопроєкт Палати схвалять до п'ятниці.