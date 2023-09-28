Фінансові новини
- |
- 28.09.23
- |
- 04:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Cкандал з СС «Галичина»: Трюдо вибачився перед Зеленським
23:43 27.09.2023 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в середу, 27 вересня, вибачився за те, що вже колишній спікер Палати громад запросив і похвалив ветерана дивізії СС "Галичина" на засіданні, на якому був присутній президент України Володимир Зеленський.
"Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Всі ми, хто був у цьому парламенті в п'ятницю, глибоко шкодуємо про те, що стояли і плескали, навіть якщо ми робили це, не знаючи контексту", - цитує Трюдо агентство Reuters.
Трюдо сказав, що йому особливо шкода, що це поставило Зеленського в скрутне становище. Російська пропаганда активно поширювала повідомлення про це засідання, виправдовуючи свою владу з її "денацифікацію".
Трюдо повідомив, що Оттава вже зв'язалася дипломатичними каналами з Києвом та Зеленським із вибаченнями.
"Від імені всіх нас у цій Палаті я хотів би принести беззастережні вибачення за те, що сталося в п'ятницю: і президенту Зеленському, і українській делегації, - за те, в яке становище вони були поставлені", - цитує агенція AFP слова Трюдо під час виступу у середу перед канадськими законодавцями.
Нагадаємо, напередодні спікер Палати громад Канади Ентоні Рота, який під час візиту Зеленського до парламенту запросив і назвав "українсько-канадським героєм" ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку, подав у відставку. Зеленський чи українські високопосадовці не коментували скандал.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
|Сенат США схвалив тимчасовий бюджет з допомогою Україні. Але він може не пройти Палату
|Cкандал з СС «Галичина»: Трюдо вибачився перед Зеленським
|В ОП слідом за Мінфіном висловилися за ослаблення гривні: легка девальвація піде на користь
|Підсанкційного мільйонера Фукса знайшли у Лондоні, повертатися в Україну він поки що не планує
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
Бізнес
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні