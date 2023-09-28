Фінансові новини
- |
- 28.09.23
- |
- 04:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підсанкційного мільйонера Фукса знайшли у Лондоні, повертатися в Україну він поки що не планує
23:14 27.09.2023 |
Підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, якого СБУ підозрює у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків, живе у Лондоні.
Про це йдеться у розслідуванні "Української правди" "Батальйон "Лондон".
Фукс розповів журналістам, що планує повернутися до України лише після закінчення війни, оскільки тоді "відкриється вікно можливостей" для ведення бізнесу. За його словами, він має у Британії посвідку на проживання з 2017 року.
Фукс запевнив, що за півтора роки не бачився у Лондоні з жодними українськими політиками, чи бізнесменами. Він також розповів, що не займається бізнесом у Великій Британії, а дбає про сім'ю і виховує дітей.
Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ повідомила Фуксу про підозру у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.
Раніше Фукс також мав російське громадянство, від якого відмовився у червні 2021 року. Він повідомив про це після того, як РНБО запровадила санкції проти нього і Дмитра Фірташа. Тоді ж бізнесмен також опублікував виписку з Федеральної податкової служби РФ, у якій сказано, що Павло Фукс не є платником податків у Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
|Сенат США схвалив тимчасовий бюджет з допомогою Україні. Але він може не пройти Палату
|Cкандал з СС «Галичина»: Трюдо вибачився перед Зеленським
|В ОП слідом за Мінфіном висловилися за ослаблення гривні: легка девальвація піде на користь
|Підсанкційного мільйонера Фукса знайшли у Лондоні, повертатися в Україну він поки що не планує
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
Бізнес
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні