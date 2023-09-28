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АНАЛІТИКА

Зеленський прийняв вірчі грамоти в нового посла ЄС

Зеленський прийняв вірчі грамоти в нового посла ЄС

 

Президент Володимир Зеленський в середу прийняв вірчі грамоти в новопризначеного посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Після церемонії Зеленський поспілкувався з Матерновою, але детальніше про це він не розповів.

Нагадаємо, нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Нагадаємо, торік Матернова розповідала "ЄвроПравді", що думає про Україну під час війни.
Ключові теги: ЄС
 

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