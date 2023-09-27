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АНАЛІТИКА

В Україні офіційно почали роботу посли шести держав НАТО

 

Президент Володимир Зеленський у середу прийняв вірчі грамоти послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії та Канади, що стало останнім формальним кроком для початку їхньої роботи в Україні.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Зеленський прийняв вірчі грамоти в нової посла Естонії Аннелі Кольк, Словенії - Матеї Превольшек, Канади - Наталки Цмоць, Угорщини - Онтала Гейзера, Франції - Гаеля Вейсьєера та Британії - Мартіна Гарріса. Усі вони вже деякий час перебувають у Києві.

Також, як повідомлялось, Зеленський прийняв вірчі грамоти в новопризначеного посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

У серпні президент прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини Мартіна Єгера та Швеції Мартіна Оберга.
 

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