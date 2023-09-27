Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд зменшив заставу для для затриманого на хабарі ексголови Верховного Суду Князєва ще на 10 мільйонів
16:48 27.09.2023 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася відпустити колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва під домашній арешт, але зменшила розмір встановленої для нього застави із 55 млн грн до 45 млн грн.
Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 26 вересня, повідомляє "Центр протидії корупції".
Князєв під час засідання суду запевняв, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним.
Також колишній голова Верховного Суду скаржився на те, що все майно і всі рахунки його та його близьких родичів заарештовані. Ніби то через це він немає коштів навіть на те, щоб оплатити платну послугу у СІЗО - доступ до інтернету. А через відсутність доступу до мережі він, нібито, не має можливості належно готуватися до суду.
За його словами, саме через арешт майна він не має можливості внести заставу.
Заслухавши аргументи сторін, колегія суддів вирішила залишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн гривень.
Як повідомлялося, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 16 жовтня.
Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.
18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. У той же день ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд зменшив розмір застави до 75 млн грн, а далі - до 55 млн грн.
Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.
Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.
У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали умову відкликання позовів України до СОТ через зерно
|Суд зменшив заставу для для затриманого на хабарі ексголови Верховного Суду Князєва ще на 10 мільйонів
|В Ірландії виділили додатковий мільярд євро на українських біженців
|У Києві заарештували керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Застава – 1 млрд грн
|Німецька прокуратура розслідує можливий злочин військових РФ у Гостомелі
|Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України
Бізнес
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні