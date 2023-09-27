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Німецька прокуратура розслідує можливий злочин військових РФ у Гостомелі
12:39 27.09.2023 |
Про це повідомляють німецькі ЗМІ, серед яких Tagesschau, пише "Європейська правда".
На запит агентства dpa речниця прокуратури підтвердила, що відомство справді веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.
Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони отримали поранення. Серед постраждалих - особа з громадянством Німеччини.
"Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв'язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини", - прокоментувала речниця.
Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних.
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