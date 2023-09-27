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АНАЛІТИКА

Німецька прокуратура розслідує можливий злочин військових РФ у Гостомелі

 
Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування можливого воєнного злочину, скоєного російськими військовими у Гостомелі Київської області, де постраждав, зокрема, німецький громадянин.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, серед яких Tagesschau, пише "Європейська правда".

На запит агентства dpa речниця прокуратури підтвердила, що відомство справді веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.

Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони отримали поранення. Серед постраждалих - особа з громадянством Німеччини.

"Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв'язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини", - прокоментувала речниця.

Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних.

 

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