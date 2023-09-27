Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України
11:57 27.09.2023 |
Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство національної оборони Литви.
Військово-морські сили Литви у вівторок передали для українських колег комплекти радіолокаційного обладнання, яке допомагає вести спостереження над акваторією моря. Допомогу надали на запит української сторони.
"Ця підтримка посилить спроможність України вести спостереження над морем і краще розуміти ситуацію... Це важливо і для захисту її територіальних вод, і забезпечення безпеки власних громадян", - прокоментував міністр оборони Арвідас Анушаускас.
Перед цим Литва оголосила значний пакет військової допомоги для України до Дня незалежності, а також передала 1,5 млн боєприпасів.
Міноборони Литви нагадує, що у рамках підтримки України також активно допомагає у підготовці військових та лікуванні поранених, експертних консультаціях, надає кошти на міжнародні програми підтримки України.
На 2024-26 роки Литва запланувала виділити на підтримку України 200 млн євро.
Нагадаємо, також значні обсяги допомоги для України забезпечила коаліція литовських громадських ініціатив, завдяки кампаніям яких зібрали мільйони євро на озброєння для Bayraktar TB і радіолокаційні станції для ППО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|В Ірландії виділили додатковий мільярд євро на українських біженців
|У Києві заарештували керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Застава – 1 млрд грн
|Німецька прокуратура розслідує можливий злочин військових РФ у Гостомелі
|Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України
|Маркарова розповіла деталі пакета для України, який Сенат передбачив у проєкті дофінансування уряду
|Єврокомісія представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ у зерновій суперечці з Україною - польські ЗМІ
Бізнес
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні