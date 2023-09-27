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Голова МЗС Білорусі «не може уявити» участь Мінська у війні проти України
09:30 27.09.2023 |
Міністр закордонних справ Білорусі Сергєй Алєйник заявив, що не може уявити ситуацію, за якої його держава вступає у війну в Україні разом з російськими військами - проігнорувавши той факт, що Мінськ надав свою територію для вторгнення РФ у лютому 2022 року.
Про свої міркування щодо участі Білорусі у війні проти України Алєйник розповів в інтерв'ю агенції AP, повідомляє "Європейська правда".
Голова білоруського зовнішньополітичного відомства на питання, чи може він уявити ситуацію, за якої "Білорусь підтримає війну в Україні разом із Росією", сказав: "Моя відповідь - ні".
Він спробував розкрити психологію українців (вони не хочуть і не потребують "цієї війни на виснаження"), а також відкрито збрехав, що Білорусь завжди підтримувала мир у сусідній країні і продовжуватиме "робити все, що в її силах" для його досягнення.
Алєйник також звинуватив Україну та "інші опосередковано залучені сторони" в провалі українсько-російських мирних переговорів, які нетривалий час відбувались у Мінську на початку російського вторгнення у 2022 році.
Голова МЗС Білорусі проігнорував загальновідомі факти прямої причетності його країни до найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.
Щонайменше білоруський режим Александра Лукашенка надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України. Там приймали на лікування поранених росіян і давали власні полігони й інфраструктуру для підготовки мобілізованих.
Крім того, особисто Лукашенко прямо підважив суверенітет України, який на словах поважав, допустив визнання терористичних утворень "Л/ДНР" і протиправної анексії Криму - не кажучи вже про зустріч із ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.
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