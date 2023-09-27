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Глава Міноборони Нідерландів розповіла, як скоро Україні передадуть винищувачі F-16
09:23 27.09.2023 |
Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року, а поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
"Я не знаю, скільки часу займе це навчання, тому ми оцінюємо від шести до восьми місяців, що дійсно дуже швидко порівняно з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами", - йдеться у заяві.
Вона також зазначила, що це залежить від безлічі факторів. Також Нідерланди працюють над навчальним центром у Румунії, який планується запустити якомога швидше.
"Фактичне постачання літаків (Україні - ред.) почнеться десь наступного року", - сказала міністр.
Міністр пояснила, чому поставки літаків відбуваються так довго
"Для нас важлива можливість: ми здійснюємо перехід на F-35, і саме з цієї причини ми можемо поставити F-16, щойно ми здійснимо перехід, те ж саме стосується Норвегії, те ж саме стосується Данії, тож ці речі це потребує часу", - сказала Оллонгрен.
Також вона сказала, що найголовніше - це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й Москві та Кремлю
"Ми там і будемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, і ми будемо забезпечувати їх зброєю і боєприпасами, і ми також працюватимемо над посиленням їхніх Збройних сил, тому що після того, як мир буде, Росія нікуди не дінеться", - додала глава Міноборони Нідерландів.
Саме тому спочатку їх потрібно перемогти, а потім Україна має бути в безпеці як важливий партнер.
"Втома" від війни в Україні
Оллонгрен сказала, що Нідерланди чують ці речі (заяви про зниження допомоги Україні - ред.) і це їх турбує
"Я думаю, ми всі повинні усвідомлювати той факт, що росіян потрібно зупинити, а Україну це не просто регіональний конфлікт між Україною і Росією, це Росія, це ядерна держава, це союзник Китаю, тож це те, що непокоїть усіх нас у Європі, але також і її у Сполучених Штатах", - додала міністр.
Вона додала, що Україна не зможе вести цю війну без підтримки країн Заходу, і якщо вони припинять постачання зброї і припинять фінансування, тоді Україна повинна припинити бойові дії.
Тому так важливо, щоб усі зберігали єдність і продовжували знаходити бюджет, знаходити зброю, знаходити боєприпаси для підтримки України стільки, скільки буде потрібно.
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