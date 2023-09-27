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Спікер парламенту Австрії на чолі делегації відвідав Україну
23:53 26.09.2023 |
Голова Національної ради Австрії - нижньої палати парламенту - Вольфганг Соботка у вівторок здійснив візит на чолі невеликої делегації австрійських депутатів, а також провів переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда".
До складу австрійської делегації увійшли представники всіх парламентських партій, окрім ультраправої Австрійської партії свободи, яка виступає проти допомоги Україні та її членства в Євросоюзі.
Вольфганг Соботка виголосив промову у Верховній раді, під час якої запевнив у солідарності Австрії з Україною та її підтримці.
"Австрія вже підтримала український уряд та українське населення, яке особливо сильно постраждало від цієї війни, фінансовою та гуманітарною допомогою на суму понад 152 мільйони євро. Ми продовжуватимемо надавати нашу гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.
У Києві спікер Національної ради Австрії також зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем, на якій останній запросив австрійський бізнес долучитись до розмінування України, та президентом Володимиром Зеленським, де сторони обговорили "формулу миру" та євроінтеграцію.
Як пише Der Standard, із головою парламенту Русланом Стефанчуком Соботка обговорив проведення виборів в Україні в найближчі кілька років з огляду на те, що багато людей перебувають за кордоном, на фронті або на окупованих територіях.
Також він відвідав Бучу та Ірпінь на Київщині, що постраждали від воєнних дій РФ на початку повномасштабного вторгнення.
У коментарі Der Standard Соботка підкреслив, що війна повинна завершитись поверненням усіх окупованих територій, включно з Кримом, до складу України. Він також відзначив "дуже серйозні" зусилля Києва щодо реформ.
Наскільки відомо, це перший візит Вольфганга Соботки в Україну. У лютому цього року її відвідав президент Австрії Александер Ван дер Беллен.
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