Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 00:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія виділяє Україні ще $92 мільйони допомоги
23:44 26.09.2023 |
Норвегія надає додатковий 1 млрд норвезьких крон ($92,5 млн) для забезпечення українців життєво важливою допомогою.
"Мирне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля українського народу протистояти щоденним нападам на мирних жителів та цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", - сказала міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.
Про це вона заявила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.
За оцінками ООН, понад 17 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 млн є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 млн втекли з України та шукали притулку в інших країнах через війну Росії.
Як повідомляється, гуманітарне фінансування надходить через ООН, зокрема Український гуманітарний фонд, а також Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 650 млн норвезьких крон підуть до ООН, а 350 млн крон - до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Кошти будуть використані для надання життєво необхідної допомоги найбільш уразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до притулку, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, як а також захист від сексуального та гендерного насильства.
Від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала понад 3,5 млрд норвезьких крон гуманітарної підтримки Україні та допомоги біженцям у сусідніх країнах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спікер парламенту Австрії на чолі делегації відвідав Україну
|Норвегія виділяє Україні ще $92 мільйони допомоги
|Війна в Україні забрала життя 9,7 тис. цивільних, іще 17,75 тис. поранені - ООН
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
|Україна частково перенесла виробництво ракет за кордон
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну
Бізнес
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні
|Microsoft представила універсального помічника Copilot для Windows
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink