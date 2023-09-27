Норвегія виділяє Україні ще $92 мільйони допомоги

Норвегія надає додатковий 1 млрд норвезьких крон ($92,5 млн) для забезпечення українців життєво важливою допомогою.

"Мирне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля українського народу протистояти щоденним нападам на мирних жителів та цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", - сказала міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

Про це вона заявила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

За оцінками ООН, понад 17 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 млн є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 млн втекли з України та шукали притулку в інших країнах через війну Росії.

Як повідомляється, гуманітарне фінансування надходить через ООН, зокрема Український гуманітарний фонд, а також Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 650 млн норвезьких крон підуть до ООН, а 350 млн крон - до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Кошти будуть використані для надання життєво необхідної допомоги найбільш уразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до притулку, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, як а також захист від сексуального та гендерного насильства.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала понад 3,5 млрд норвезьких крон гуманітарної підтримки Україні та допомоги біженцям у сусідніх країнах.