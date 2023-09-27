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Війна в Україні забрала життя 9,7 тис. цивільних, іще 17,75 тис. поранені - ООН
23:40 26.09.2023 |
Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, по 24 вересня 2023 року сягають 27 449 осіб (станом на 10 вересня - 27 149), з них 9 701 загиблий (9 614), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).
"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільних осіб, усе ще потребують підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН.
Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.
За підтвердженими даними ООН, загинули 4 521 чоловік, 2 707 жінок, 289 хлопчиків і 237 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 918 дорослих поки що не вдалося встановити.
Серед 17 748 поранених - 522 хлопчики та 379 дівчаток, а також 285 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.
Порівняно з даними на 10 вересня загинула дитина і ще шестеро були поранені.
Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.
Згідно з ними, за 24 дні вересня ООН зафіксувала смерті 111 цивільних. У серпні кількість нових смертей у звітах знизилася до 155 зі 162 у липні, 186 - у червні, 175 - у травні, 182 - у квітні, 181 - у березні, 144 - у лютому.
Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 154 загиблі. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 817, у травні - до 544, у червні - до 429 і в липні - до 385. У перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 374 людини, у серпні - 339, у вересні - 405, у жовтні - 309, у листопаді - 187, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.
Кількість поранених за 24 дні вересня становить 443 порівняно з 559 у серпні, 692 - у липні, 679 - у червні, 688 - у травні, 492 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. В жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 920. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 129, червень - 1 108, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 2 999. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.
УВКПЛ ООН уточнює, що від початку вересня від зброї вибухової дії було зафіксовано загибель 107 осіб і ще 414 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померли четверо й були поранені 29 осіб (6%).
На контрольовані урядом території, за даними ООН, за 24 дні вересня припало 83% жертв.
У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 10 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.
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