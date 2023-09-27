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АНАЛІТИКА

Війна в Україні забрала життя 9,7 тис. цивільних, іще 17,75 тис. поранені - ООН

23:40 26.09.2023 |

Політика

 

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, по 24 вересня 2023 року сягають 27 449 осіб (станом на 10 вересня - 27 149), з них 9 701 загиблий (9 614), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільних осіб, усе ще потребують підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 521 чоловік, 2 707 жінок, 289 хлопчиків і 237 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 918 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 17 748 поранених - 522 хлопчики та 379 дівчаток, а також 285 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 10 вересня загинула дитина і ще шестеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за 24 дні вересня ООН зафіксувала смерті 111 цивільних. У серпні кількість нових смертей у звітах знизилася до 155 зі 162 у липні, 186 - у червні, 175 - у травні, 182 - у квітні, 181 - у березні, 144 - у лютому.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 154 загиблі. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 817, у травні - до 544, у червні - до 429 і в липні - до 385. У перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 374 людини, у серпні - 339, у вересні - 405, у жовтні - 309, у листопаді - 187, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.

Кількість поранених за 24 дні вересня становить 443 порівняно з 559 у серпні, 692 - у липні, 679 - у червні, 688 - у травні, 492 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. В жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 920. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 129, червень - 1 108, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 2 999. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що від початку вересня від зброї вибухової дії було зафіксовано загибель 107 осіб і ще 414 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померли четверо й були поранені 29 осіб (6%).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, за 24 дні вересня припало 83% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 10 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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