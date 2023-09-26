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Норвегія надасть допомогу Червоному Хресту України
11:56 26.09.2023 |
Норвегія виділить кошти для підтримки Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) для допомоги громадянам, які постраждали від російської агресії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після зустрічі з генеральним директором Національного комітету Українського Червоного Хреста Максимом Доценком, розповіло ТЧХУ у фейсбуці.
Стьоре пообіцяв, що Норвегія виділить 350 мільйонів норвезьких крон на допомогу українцям і підтримку діяльності ТЧХУ.
"Гроші будуть спрямовані на надання медичних послуг, психосоціальну підтримку, гуманітарну допомогу та облаштування прихистків", - уточнили в ТЧХУ.
Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні потреби України та внесок ТЧХУ в подолання гуманітарної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну.
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