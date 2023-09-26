Норвегія надасть допомогу Червоному Хресту України

Норвегія виділить кошти для підтримки Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) для допомоги громадянам, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після зустрічі з генеральним директором Національного комітету Українського Червоного Хреста Максимом Доценком, розповіло ТЧХУ у фейсбуці.

Стьоре пообіцяв, що Норвегія виділить 350 мільйонів норвезьких крон на допомогу українцям і підтримку діяльності ТЧХУ.

"Гроші будуть спрямовані на надання медичних послуг, психосоціальну підтримку, гуманітарну допомогу та облаштування прихистків", - уточнили в ТЧХУ.

Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні потреби України та внесок ТЧХУ в подолання гуманітарної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну.