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Нацполіція та ДБР отримали доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів - НАЗК
11:52 26.09.2023 |
До Єдиного порталу повідомлень викривачів під'єднано Національну поліцію України та Державне бюро розслідувань, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначається, що раніше доступ до порталу отримали Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро. Відтепер працівники цих органів зможуть повідомляти на спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.
"НАЗК вітає ініціативність правоохоронних органів, які оперативно приєдналися до каналу повідомлень, та закликає до цього інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції. Національне агентство надає консультативну та практичну допомогу щодо роботи порталу", - наголошують в агентстві.
Зазначається також, що протягом 60 днів від запуску порталу до ресурсу буде підключено міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні адміністрації. Протягом 90 робочих днів - апарат Верховної Ради, секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі - обласні, міські, сільські та селищні ради.
Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали, було запущено 6 вересня. Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах - інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.
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