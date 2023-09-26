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Урядовий «шатдаун» в США може вплинути на військову допомогу Україні, - Держдеп
08:58 26.09.2023 |
Відправки військової допомоги Україні можуть ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.
У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через "шатдаун" (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.
"Це юридичне питання, яке стосується того, хто може працювати під час "шатдауну", а хто ні. Коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок.", - повідомив Міллер.
Представник відомства додав, що США теоретично можуть продовжувати виділення допомоги у сфері безпеки навіть у разі зупинки бюджетного фінансування урядових установ.
"Шатдаун" в США
"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.
У Пентагоні розповіли, що звільнення персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони під час "шатдауну" може вплинути на постачання Україні озброєння в рамках повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення чисельності озброєнь.
Також у відомстві додали, що на навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можливе призупинення роботи частини американського уряду не вплине.
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