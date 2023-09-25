Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 22:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій
20:21 25.09.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції завдяки цифровізації планує до кінця року перевірити 400 тисяч електронних декларацій про доходи та майновий стан.
Про це голова НАЗК Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.
"Ми сподіваємося до кінця року реалізувати автоматизовану повну перевірку і перевірити половину декларацій, які подаються до реєстру. Тобто, 400 тисяч в автоматичному режимі, й надсилати довідки посадовим особам про проведення повної перевірки. Це зміна парадигми. Ми перевіряємо не 1 тисячу, а 400 тисяч. Хочемо у 400 разів збільшити нашу ефективність", - зазначив Новіков.
За його словами, при цьому будуть перевіряти підстави для збільшення статків того чи іншого службовця порівняно із попереднім роком. Також 82% даних з декларації будуть звірятися із державними реєстрами, а в самій декларації аналізуватимуться усі невідповідності.
"Наприклад, у нас були ситуації, коли особа за все життя заробила 6 мільйонів - а нас є доступ до інформації про доходи усіх українців, починаючи із 1998 року - а активів у неї було на 200 млн. В таких випадках це свідчить або про несплату податків, або незаконне збагачення. Сподіваємося, що під час війни усі податки сплачують, а отже, це може свідчити тільки про незаконне збагачення, якщо будуть з'являтися активи, не підтверджені доходами", - додав голова Нацагентства.
Новіков також нагадав, що декларації до 2020 року подавали 1 мільйон чиновників щороку, потім було змінене регулювання, тому почали подавати по 800 тисяч декларацій щороку. НАЗК при цьому мало можливість здійснити повну перевірку декларацій із залученням усіх способів 1,5 тисячі чиновників.
Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня Верховна Рада підтримала пропозиції Президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн Коломойському. «Г+Г» готові взяти Коломойського під свою поруку
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн Коломойському. «Г+Г» готові взяти Коломойського під свою поруку
|НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій
|Дуда підтримав передачу Україні старих польських озброєнь
|Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
|З Коболєва зняли браслет та знизили заставу до 107 мільйонів гривень
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
Бізнес
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама