НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції завдяки цифровізації планує до кінця року перевірити 400 тисяч електронних декларацій про доходи та майновий стан.

Про це голова НАЗК Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми сподіваємося до кінця року реалізувати автоматизовану повну перевірку і перевірити половину декларацій, які подаються до реєстру. Тобто, 400 тисяч в автоматичному режимі, й надсилати довідки посадовим особам про проведення повної перевірки. Це зміна парадигми. Ми перевіряємо не 1 тисячу, а 400 тисяч. Хочемо у 400 разів збільшити нашу ефективність", - зазначив Новіков.

За його словами, при цьому будуть перевіряти підстави для збільшення статків того чи іншого службовця порівняно із попереднім роком. Також 82% даних з декларації будуть звірятися із державними реєстрами, а в самій декларації аналізуватимуться усі невідповідності.

"Наприклад, у нас були ситуації, коли особа за все життя заробила 6 мільйонів - а нас є доступ до інформації про доходи усіх українців, починаючи із 1998 року - а активів у неї було на 200 млн. В таких випадках це свідчить або про несплату податків, або незаконне збагачення. Сподіваємося, що під час війни усі податки сплачують, а отже, це може свідчити тільки про незаконне збагачення, якщо будуть з'являтися активи, не підтверджені доходами", - додав голова Нацагентства.

Новіков також нагадав, що декларації до 2020 року подавали 1 мільйон чиновників щороку, потім було змінене регулювання, тому почали подавати по 800 тисяч декларацій щороку. НАЗК при цьому мало можливість здійснити повну перевірку декларацій із залученням усіх способів 1,5 тисячі чиновників.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня Верховна Рада підтримала пропозиції Президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.