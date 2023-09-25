Дуда підтримав передачу Україні старих польських озброєнь

Польський президент Анджей Дуда виступає за передання Україні старих зразків озброєння. Про це йдеться у його інтерв'ю "Super Express", опублікованому на сайті видання 25 вересня.

Дуда відреагував на коментар журналіста про слова прем'єра Матеуша Моравецького, що Польща більше не передає зброю Україні.

"Я сприйняв заяву прем'єр-міністра зовсім інакше. Можливо, тому, що я сам нещодавно розмовляв з ним, зокрема, про передачу техніки Україні. Ми обидва сказали, що не може бути й мови про передачу нової техніки, яку ми зараз купуємо, приміром, гаубиць К2 або танків К9. Це обладнання має служити для посилення польської армії. Ми витрачаємо мільярди не для того, щоб раптом її віддати", - сказав він.

Водночас Дуда додав, що "це не означає, що ми взагалі не будемо передавати зброю Україні". "Коли старе обладнання замінюється на сучасне, я не бачу проблеми в тому, щоб передати його українцям. Не варто робити поспішних висновків. Потрібно взяти свої емоції під контроль, адже пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо шляхи Польщі та України розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", - сказав президент в інтерв'ю, яке він дав через кілька годин після його виступу в ООН.

Напруженість між Україною та Польщею

Публічні суперечки між Києвом і Варшавою почали загострюватися після того, як Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала на неї позов до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту аграрних продуктів з Польщі.

З трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після того президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент. Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

Зеленський після цього кілька разів публічно дякував полякам за підтримку.