Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
15:49 25.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну і подякував союзникам за виконання домовленостей.
"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні та готуються посилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей", - написав президент у телеграм-каналі в понеділок.
"Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачань", - наголосив Зеленський.
Верховний головнокомандувач повідомив про перебіг щоденної синхронізації за основними напрямами безпеки. "Доповідь міністра Клименка. Ліквідація наслідків обстрілів Одеси, інших населених пунктів. Допомога постраждалим. Прикриття Одещини - пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", - наголосив Зеленський.
Президент також виділив питання підготовки до зими. "Прем'єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і Пунктів незламності. Готуємо рішення, щоб їх пошук був максимально простим і швидким", - зазначив він.
"Доповіді щодо воєнної ситуації - Головком, СЗР, ГУР МО, СБУ. Рухаємося вперед", - написав Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
ТОП-НОВИНИ
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Дуда підтримав передачу Україні старих польських озброєнь
|Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
|З Коболєва зняли браслет та знизили заставу до 107 мільйонів гривень
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
|165 оборонних компаній із 26 країн уже підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій - глава МЗС України
|Глава Міноборони Британії заявив про плани підготувати 30 тисяч українських військових
Бізнес
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама