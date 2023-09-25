Суд удвічі зменшив заставу для ексочільника «Нафтогазу» Коболєва

Вищий антикорупційний суд 25 вересня зменшив заставу, визначену колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву з 229 млн грн до 107 млн грн.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров, передає "Слово і діло".

"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу підозрюваному Коболєву Андрію Володимировичу - задовольнити частково. Змінити підозрюваному застосований запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,25 млн грн на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 107,12 млн грн", - оголосив суддя.

Також на Коболєва поклали наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі України без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати закордонні паспорти.

Обов'язки діють до 10 жовтня.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.