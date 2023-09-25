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АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з лідером Судану, говорили про безпеку

 

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Зустріч відбулась в суботу, 23 вересня, в аеропорту "Шенон" в Ірландії.

Згідно з інформацією

Офісу президента України, на зустрічі лідери обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Зеленський подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України та запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у Глобальному саміті миру. На зустрічі також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров також взяв участь у зустрічі, повідомила пресслужба відомства.

Днями повідомлялось, що згідно розслідування американського видання CNN, українські спецслужби з високою ймовірністю стояли за серією ударів безпілотників у Судані, спрямованих проти воєнізованого угруповання "Сили швидкого реагування", підтримуваного російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер" у протистоянні з регулярною армією країни.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Судан
 

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