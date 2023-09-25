Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський зустрівся з лідером Судану, говорили про безпеку
09:37 25.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Зустріч відбулась в суботу, 23 вересня, в аеропорту "Шенон" в Ірландії.
Згідно з інформацією
Офісу президента України, на зустрічі лідери обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.
Зеленський подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України та запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у Глобальному саміті миру. На зустрічі також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров також взяв участь у зустрічі, повідомила пресслужба відомства.
Днями повідомлялось, що згідно розслідування американського видання CNN, українські спецслужби з високою ймовірністю стояли за серією ударів безпілотників у Судані, спрямованих проти воєнізованого угруповання "Сили швидкого реагування", підтримуваного російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер" у протистоянні з регулярною армією країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
ТОП-НОВИНИ
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Суд удвічі зменшив заставу для ексочільника «Нафтогазу» Коболєва
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
|165 оборонних компаній із 26 країн уже підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій - глава МЗС України
|Глава Міноборони Британії заявив про плани підготувати 30 тисяч українських військових
|Зеленський зустрівся з лідером Судану, говорили про безпеку
|Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення
Бізнес
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів