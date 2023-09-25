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АНАЛІТИКА

Глава Міноборони Британії заявив про плани підготувати 30 тисяч українських військових

 

Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв'ю Sky News.

"Наша мета - підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", - зазначив він.

За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.

"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", - сказав Шаппс.

Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex - навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.

Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.
Ключові теги: Британія
 

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