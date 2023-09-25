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Глава Міноборони Британії заявив про плани підготувати 30 тисяч українських військових
09:47 25.09.2023 |
Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв'ю Sky News.
"Наша мета - підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", - зазначив він.
За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.
"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", - сказав Шаппс.
Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex - навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.
Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.
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