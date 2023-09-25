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АНАЛІТИКА

Спікер Палати представників МакКарті обіцяє зберегти $300 млн для України у бюджеті США на оборону

 

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.

Заяву Маккарті наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

За словами спікера, він вирішив залишити ці кошти після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроєкті - про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій - також передбачені гроші для України.

Він сказав, що вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох проєктах.

Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

300 мільйонів доларів, про які йдеться, стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка існує з 2014 року, коли Росія здійснила вторгнення в Україну.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що лідери республіканських фракцій у Конгресі США обговорюють можливе вилучення фінансування допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів із оборонного бюджету, щоб розблокувати голосування за інші бюджетні питання.
Ключові теги: США
 

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